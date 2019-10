Uomini e Donne anticipazioni oggi 11 ottobre | Trono classico o over?

Parte una nuova settimana e che lunedì sarebbe senza Uomini e Donne? Il programma pomeridiano di Maria De Filippi torna con nuove puntate e intrecci sentimentali, ma di quale trono si parlerà oggi?

Questo pomeriggio va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono Over.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 14 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 14 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi gli occhi saranno puntati su Riccardo e Ida, ancora una volta destinati a discutere della loro storia d’amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Il lunedì di Uomini e Donne vedrà protagonisti Ida e Riccardo. La Platano si troverà al centro di un pericoloso triangolo dove, oltre a Riccardo, figura anche Armando.

Ida dimostrerà la sua amarezza dovuta a degli uomini che, nonostante l’età, ancora non sanno cosa vogliono dalla vita, una frecciatina lanciata non soltanto ad Armando ma anche al suo ex fidanzato.

Riccardo poi prenderà la parola, fornendole pan per focaccia e spiegando apertamente che si aspettava qualcos’altro da lei.

Uomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 14 ottobre: Gemma e Tina

Come al solito, ad animare il pubblico di Maria saranno Gemma e Tina, un duo comico ormai ben consolidato nel programma che darà nuovamente show. La dama torinese, dopo aver visto l’outfit scelto dall’opinionista per la puntata, la paragonerà a un pinguino.

Ma la reazione di Tina stupirà persino Maria, perché non perderà le staffe, anzi, sarà la prima a ridere della battuta di Gemma. La De Filippi, però, intimorita da una possibile reazione a scoppio ritardato, preferirà correre a centro studio.

Potrebbero interessarti Il Paradiso delle Signore, parte oggi la nuova stagione: la prima puntata Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Live Non è la D’Urso Fast and Furious 8: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Pare che Gemma si sia rivista con JeanPierre, provando a riallacciare i rapporti, nonostante il cavaliere abbia ammesso di non essere interessato a lei.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.