Uomini e Donne anticipazioni oggi 14 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 14 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di giovedì 14 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Classico e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 14 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 14 novembre 2019, cosa succede

Dopo tre appuntamenti consecutivi con il Trono Over, arriva il momento del Trono Classico.

Nella puntata in onda questo pomeriggio, 14 novembre 2019, a Uomini e Donne si torna a parlare dei giovani tronisti, in particolare di Giulio Raselli e della sua corteggiatrice Giulia.

I due, secondo alcune fotografie diffusi sui social, avrebbero avviato la loro conoscenza ancor prima di Uomini e Donne: una fotografia in particolare lascia dedurre che Giulio e Giulia si siano frequentati quest’estate in vacanza a Formentera. Del resto, sui siti di Gossip il bel Raselli era stato immortalato dai paparazzi mentre era in vacanza sull’isola in compagnia di una misteriosa ragazza in un locale.

Qualora fosse questa la verità, Giulio e la corteggiatrice avrebbero messo in piedi un altro finto spettacolo come altri tronisti prima di lui (Angela Nasti tra i tanti).

Nella puntata si parlerà anche di Veronica e Alessandro: lei muove un passo importante nei suoi confronti (chiamando i nonni), ma in studio saranno protagonisti di un’accesa discussione al termine della quale Veronica lo accuserà di essere interessato soltanto a rimanere in televisione il più tempo possibile. Non a caso, Maria De Filippi confermerà la volontà di Alessandro di conoscere altre ragazze.

Veronica, stizzita, si alza e lascia lo studio. Alessandro allora annuncia di essere pronto alla scelta (a favore di Veronica).

Uomini e Donne, arriva un nuovo tronista: benvenuto Carlo

Secondo alcune indiscrezioni, pare che nella puntata di oggi di Uomini e Donne arriverà un nuovo tronista ad affiancare Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro.

Si tratta di Carlo Pietropoli, un ragazzo di 28 anni di San Donà di Piave (provincia di Venezia) che nella vita fa il barman. Partecipa a Uomini e Donne perché vorrebbe trovare una ragazza che gli sappia tener testa.

Carlo prenderà il posto lasciato vacante da Sara Tozzi, la tronista che ancora innamorata del suo ex ha preferito abbandonare Uomini e Donne.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.