Uomini e Donne anticipazioni oggi 13 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi. La puntata di questo venerdì, 13 marzo 2020, vedrà come protagonista il Trono Over. Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo venerdì 13 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 13 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne ci sarà spazio per il Trono Over. In particolare protagonista sarà Gemma Galgani, per la quale è in arrivo un nuovo cavaliere. Maria De Filippi dirà infatti che un uomo ha contattato la redazione del Trono Over con l’intenzione di conoscere solo Gemma. La dama torinese sarà così molto emozionata, tanto da scoppiare a piangere. Nel corso di questa puntata, inoltre, scopriremo la vincitrice della sfilata di moda. Barbara De Santi, in collegamento da casa, si scontrerà con Gemma dicendo che la Galgani è da ultimo posto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, spazio anche per Massimiliano. L’uomo si troverà in difficoltà per una segnalazione arrivata in redazione. Una donna, infatti, dirà di essere stata contattata da lui su Instagram per convincerla a frequentarsi fuori dalla trasmissione. Inoltre nel corso della puntata di oggi, 13 marzo 2020, ci sarà una lite tra Tina Cipollari e Jean Pierre durante la sfilata delle dame. L’uomo darà della “maleducata e cafona” alla vamp frusinate, che di certo non rimarrà in silenzio.

Da segnalare come, a causa dell’emergenza Coronavirus, la puntata andrà in onda senza pubblico in studio e dame e cavalieri saranno distanziati uno dall’altro di almeno un metro. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 13 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

