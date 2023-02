Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici: quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi

Quando tornano in onda Uomini e Donne e Amici? I programmi di Maria De Filippi in questi giorni non vengono trasmessi su Canale 5 in segno di lutto e di vicinanza alla conduttrice per la morte del marito, il grande Maurizio Costanzo. Ecco perché dallo scorso venerdì non abbiamo visto più in tv programmi come Amici o C’è posta per te, amatissimi dal pubblico.

D’altronde una pausa dopo una notizia del genere era inevitabile e rispettosa. Ieri, 27 febbraio, ci sono stati i funerali del grande giornalista. Le puntate di programmi come Amici o Uomini e Donne sono già state registrate, ma Mediaset ha giustamente deciso in questi giorni di sospendere la messa in onda, anche nei giorni successivi al funerale.

Per tutta questa settimana i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda: stop in particolare fino a venerdì 3 marzo per Amici e Uomini e Donne. Gli show di Maria De Filippi dovrebbero riprendere dal 6 marzo la normale programmazione tv. “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori”, il messaggio di vicinanza di Pier Silvio Berlusconi, per dimostrare tutto l’affetto e la riconoscenza di Mediaset verso un maestro e un innovatore della tv.

Al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi andranno in onda le repliche di Buongiorno mamma, alcuni tv movie ed altri episodi di soap come Terra Amara. Tutti i programmi di Maria De Filippi dunque almeno fino a venerdì non andranno in onda, a cominciare da Amici e Uomini e Donne, che occupano la fascia del pomeriggio di Canale 5, dalle 14.45 alle 16.20. Insomma è necessaria massima sensibilità e gestione corretta di un momento imprevedibile, per cui si naviga a vista.

C’è posta per te

Ancora non sappiamo se la puntata di C’è posta per te di sabato 4 marzo sarà regolarmente in onda o verrà sostituita con altro, come avvenuto sabato scorso, quando Canale 5 propose in prima serata I tre tenori. Di certo l’affetto del pubblico nei confronti di Costanzo è molto alto, come dimostrato dagli ascolti registrati dalla diretta dei suoi funerali.