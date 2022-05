Uomini e donne 2022, quando finisce: la data dell’ultima puntata della stagione

Quando finisce Uomini e donne 2022? Ve lo diciamo subito: l’ultima puntata di questa stagione andrà in onda mercoledì 1 giugno 2022. Il programma chiuderà infatti prima della festa della Repubblica con le scelte e le ultime novità su dame e cavalieri. Dal 6 giugno il day time lascerà spazio alla soap opera Un altro domani. Nelle ultime puntate verrà trasmesso l’epilogo del trono di Luca Salatino mentre a breve ci sarà la scelta di Veronica Rimondi che, come svelano le anticipazioni ricadrà su Matteo. Non è escluso che la puntata di mercoledì venga invece dedicata ai protagonisti del segmento senior della trasmissione che faranno un bilancio degli ultimi mesi trascorsi nel salotto rosa di Canale 5. Come di consueto Maria De Filippi ospiterà in studio nel finale di stagione le coppie nate all’interno del programma.

Quando torna in onda

Abbiamo visto quando finisce Uomini e donne 2022, ma quando torna in onda il programma? Molto probabilmente Maria De Filippi tornerà a fare compagnia al pubblico con il suo programma a partire da lunedì 12 settembre 2022. La formula del programma potrebbe restare la stessa con un trono misto e l’alternanza tra le storie di dame e cavalieri e quelle di tronisti e corteggiatori, visto il successo d’ascolti riscontrato. Non è escluso però che la conduttrice di Canale 5 abbia in serbo anche delle novità per la prossima stagione del talk dei sentimenti Mediaset.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Le puntate vanno in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming sull'app Mediaset Play o Witty Tv.