Unstoppable – Fuori controllo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unstoppable – Fuori controllo, film del 2010 diretto da Tony Scott con Denzel Washington e Chris Pine. È ispirato all’incidente ferroviario del CSX 8888 avvenuto in Ohio il 15 maggio del 2001, quando un treno merci trasportante rifiuti tossici avanzò fuori controllo, senza nessuno a bordo, per oltre 100 chilometri, prima che un ferroviere riuscisse a saltare sul treno in corsa e tirare il freno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Nel Nord della Pennsylvania il 777, un grosso convoglio composto da due GE AC4400CW, il 777, da cui prende il nome il convoglio, e il 767, posto subito dietro, deve essere spostato dal binario su cui si trova per farlo occupare da un altro treno trasportante una scolaresca di bambini. Durante lo spostamento del 777, le condotte dei freni ad aria dei 39 vagoni che formavano il convoglio, come da consuetudine negli spostamenti all’interno dei depositi, non erano state collegate alle locomotrici. Quando Dewey, l’hostler che sta spostando il treno, si accorge che lo scambio era girato verso il binario sbagliato, decide, contro regolamento, di scendere dalla cabina. Prima di scendere, attiva il freno moderabile scordandosi che, essendo scollegate le condotte dei freni ad aria, funzionavano solo quelli della motrice. Inoltre, essendo il treno lungo 39 vagoni, l’acceleratore era stato posto alla massima potenza, posizione mantenuta anche dopo l’inserimento del freno moderabile, facendo prendere velocità al treno.

Dewey attiva lo scambio e corre verso la scaletta del 777 per salire, ma ormai il treno è troppo veloce: Dewey cade e il convoglio inizia una lunga corsa viaggiando contromano. Intanto in un’altra stazione Frank Barnes e Will Colson iniziano la loro giornata lavorativa sul 1206, un EMD SD40 dovendo trasportare un carico di 20 vagoni. Tuttavia Will sbaglia agganciando più vagoni del previsto. Al centro di controllo ferrovie, Dewey e un addetto, Gillece, informano la direttrice Connie Hooper dell’accaduto. Dewey la informa che il freno moderabile era inserito, perciò il treno si sarebbe fermato lentamente. Connie ordina ai due di inseguire il treno lungo il tracciato. In più chiama Ned Oldham, un saldatore, dandogli il compito di girare uno scambio per togliere il 777 dal tracciato principale. Secondo i calcoli di Connie il treno sarebbe passato dopo circa 15 minuti. Tuttavia Ned gira lo scambio e aspetta il treno per diversi minuti, finché non vede arrivare Dewey e Gilleece che inseguono il treno lungo la ferrovia. A questo punto si rendono conto che il treno è già passato e non sta rallentando, bensì è in trazione e sta accelerando sempre di più….

Unstoppable – Fuori controllo: il cast de film

Abbiamo visto la trama del film Unstoppable – Fuori controllo, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Frank Barnes

Chris Pine: Will Colson

Rosario Dawson: Connie Hooper

Kevin Dunn: Oscar Galvin

Jessy Schram: Darcy Colson

Michael Shatzer: Tony

Elizabeth Mathis: Nicole Barnes

Ethan Suplee: Dewey

Kevin Chapman: Bunny

Jeff Wincott: Jesse Gordon

Meagan Tandy: Maya Barnes

Kevin Corrigan: Scott Werner

Lew Temple: Ned Oldham

T.J. Miller: Gilleece

David Warshofsky: Judd Stewart

Dylan Bruce: Michael Colson

Streaming e tv

Dove vedere Unstoppable – Fuori controllo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.