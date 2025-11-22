Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Unstoppable – Fuori controllo: trama, cast e streaming del film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Unstoppable – Fuori controllo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unstoppable – Fuori controllo, film del 2010 diretto da Tony Scott con Denzel Washington e Chris Pine. È ispirato all’incidente ferroviario del CSX 8888 avvenuto in Ohio il 15 maggio del 2001, quando un treno merci trasportante rifiuti tossici avanzò fuori controllo, senza nessuno a bordo, per oltre 100 chilometri, prima che un ferroviere riuscisse a saltare sul treno in corsa e tirare il freno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Nel Nord della Pennsylvania il 777, un grosso convoglio composto da due GE AC4400CW, il 777, da cui prende il nome il convoglio, e il 767, posto subito dietro, deve essere spostato dal binario su cui si trova per farlo occupare da un altro treno trasportante una scolaresca di bambini. Durante lo spostamento del 777, le condotte dei freni ad aria dei 39 vagoni che formavano il convoglio, come da consuetudine negli spostamenti all’interno dei depositi, non erano state collegate alle locomotrici. Quando Dewey, l’hostler che sta spostando il treno, si accorge che lo scambio era girato verso il binario sbagliato, decide, contro regolamento, di scendere dalla cabina. Prima di scendere, attiva il freno moderabile scordandosi che, essendo scollegate le condotte dei freni ad aria, funzionavano solo quelli della motrice. Inoltre, essendo il treno lungo 39 vagoni, l’acceleratore era stato posto alla massima potenza, posizione mantenuta anche dopo l’inserimento del freno moderabile, facendo prendere velocità al treno.

Dewey attiva lo scambio e corre verso la scaletta del 777 per salire, ma ormai il treno è troppo veloce: Dewey cade e il convoglio inizia una lunga corsa viaggiando contromano. Intanto in un’altra stazione Frank Barnes e Will Colson iniziano la loro giornata lavorativa sul 1206, un EMD SD40 dovendo trasportare un carico di 20 vagoni. Tuttavia Will sbaglia agganciando più vagoni del previsto. Al centro di controllo ferrovie, Dewey e un addetto, Gillece, informano la direttrice Connie Hooper dell’accaduto. Dewey la informa che il freno moderabile era inserito, perciò il treno si sarebbe fermato lentamente. Connie ordina ai due di inseguire il treno lungo il tracciato. In più chiama Ned Oldham, un saldatore, dandogli il compito di girare uno scambio per togliere il 777 dal tracciato principale. Secondo i calcoli di Connie il treno sarebbe passato dopo circa 15 minuti. Tuttavia Ned gira lo scambio e aspetta il treno per diversi minuti, finché non vede arrivare Dewey e Gilleece che inseguono il treno lungo la ferrovia. A questo punto si rendono conto che il treno è già passato e non sta rallentando, bensì è in trazione e sta accelerando sempre di più….

Unstoppable – Fuori controllo: il cast de film

Abbiamo visto la trama del film Unstoppable – Fuori controllo, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Denzel Washington: Frank Barnes
  • Chris Pine: Will Colson
  • Rosario Dawson: Connie Hooper
  • Kevin Dunn: Oscar Galvin
  • Jessy Schram: Darcy Colson
  • Michael Shatzer: Tony
  • Elizabeth Mathis: Nicole Barnes
  • Ethan Suplee: Dewey
  • Kevin Chapman: Bunny
  • Jeff Wincott: Jesse Gordon
  • Meagan Tandy: Maya Barnes
  • Kevin Corrigan: Scott Werner
  • Lew Temple: Ned Oldham
  • T.J. Miller: Gilleece
  • David Warshofsky: Judd Stewart
  • Dylan Bruce: Michael Colson

Streaming e tv

Dove vedere Unstoppable – Fuori controllo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 22 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la nona puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 22 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la nona puntata
TV / Il cacciatore e la regina di ghiaccio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della puntata del 22 novembre
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 novembre
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
Ricerca