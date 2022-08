Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, ospiti e cast della puntata in replica il 9 agosto su Rai 2

Anche questa sera va in onda l’appuntamento in replica con Un’ora sola vi vorrei. Si tratta di un programma condotto da Enrico Brignano piaciuto tantissimo al pubblico italiano, motivo per cui torna in prima serata su Rai 2, seppur con un ciclo di repliche. Ad accompagnare l’acclamato comico c’è anche sua moglie, Flora Canto. La prima volta che il programma è approdato in TV era il 2020: oggi è giunto alla quarta stagione. Scopriamo quali sono le anticipazioni, gli ospiti e il cast.

Anticipazioni: ospiti e cast della puntata in replica

La puntata che va in replica questa sera – 9 agosto 2022 – su Rai 2 di Un’ora sola vi vorrei racconta di un mondo comico attraverso gli occhi di Enrico Brignano. Attore e comico ben noto al pubblico italiano, sfrutta i suoi preziosi monologhi graffianti di satira per affrontare tantissime tematiche come costume e musica. A rendere ancor più avvincente il programma è l’orologio che ticchetta. Tutto deve essere portato a termine entro il tempo prestabilito: che sia un ballo, un canto o un monologo bisogna rispettare il cronometro. E non possono mancare gli ospiti che accompagneranno il programma di Enrico Brignano. In studio ci saranno Andrea Delogu e Giampaolo Morelli.

Un’ora sola vi vorrei streaming e TV

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in streaming e TV? Il programma va in onda in replica martedì 9 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il programma in streaming potete accedere a RaiPlay.