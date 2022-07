Un’estate in Provenza: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, 20 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’estate in Provenza (Avis de mistral), film del 2014 diretto da Rose Bosch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Léa, Adrien ed il fratellino Théo, nato sordo, vanno a passare le vacanze estive in Provenza nella fattoria del nonno Paul, che non hanno mai incontrato a causa di una rottura con la loro madre, avvenuta quando era giovanissima. Oltretutto, la nonna Irene non ha avvisato il marito, e perciò l’arrivo dei nipoti con il TGV alla stazione di Avignone avviene in una situazione di imbarazzo e gelo affettivo. Le vacanze sono forzate perché il padre dei ragazzi, poco prima della partenza, ha comunicato che intende divorziare dalla loro madre, che nel frattempo, in piena crisi esistenziale, si è trasferita a Montréal per uno stage di specializzazione. All’arrivo, la casa dei nonni appare ai ragazzi inospitale e selvaggia. Lea e Adrien si sentono isolati per la scarsa ricezione dei telefoni cellulari. L’unico simpatico è il cane meticcio di nome Goa. Ma a poco a poco il clima affettivo si rasserena, tanto che finalmente Paul mette il wi-fi e Adrien, a sua insaputa, crea un profilo su Facebook per il nonno, grazie al quale si rifanno vivi i suoi amici di gioventù del periodo New Age, quando si recò in India a Goa, per la cremazione di suo fratello che lì era morto e dove conobbe Irene, al tempo fidanzata proprio del fratello. I tre fratelli si inseriscono a poco a poco nella vita agreste e frequentano gli abitanti del vicino villaggio: Lea prende una cotta per l’affascinante Tiago, un giovane ambulante che vende pizze con il suo furgone, nonché guardiano di cavalli in Camargue e baldo partecipante alle incruente corride locali. Adrien si dà da fare con le giovani turiste svedesi e inglesi, pur essendo fortemente attratto da Magali, la venditrice di gelati, di ben venti anni più grande di lui. E Théo prende molta confidenza con il nonno, nonostante egli non conosca la lingua dei segni francese, ma quella dei sorrisi e degli sguardi. Arrivano poi i vecchi amici hippies di Paul e Irene, grazie a Facebook, così i nipoti “scoprono” che i nonni sono stati dei giovani liberi e trasgressivi.

Un’estate in Provenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’estate in Provenza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Reno: Paul

Anna Galiena: Irène

Chloé Jouannet: Léa

Hugo Dessioux: Adrien

Aure Atika: Magali

Lukas Pelissier: Théo

Tom Leeb: Tiago

Hugues Aufray: Élie

Charlotte De Turckheim: Laurette

Raphaëlle Agogué: Émilie

Jean-Michel Noirey: Jean-Mi

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate in Provenza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.