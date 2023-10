Questa sera, venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno va in onda la terza puntata della serie Un’estate fa, con protagonista Lino Guanciale. Vediamo la trama e le anticipazioni di oggi.

Nel primo episodio di questa sera, Costanza si dimostra nel presente un valido aiuto alle indagini di Elio, ma la loro alleanza viene incrinata dalle accuse mosse a Carmine. Dopo un primo momento di riavvicinamento, tra Elio e Isotta scoppia la crisi. Nel 1990 durante la grande festa organizzata nella mega villa di Mamo accade qualcosa di fondamentale nella vicenda che porterà alla morte di Arianna, guidando Elio ad un nuovo possibile sospettato.

Nel secondo episodio di Un’estate fa di oggi, la rottura tra Elio e Isotta stavolta appare insanabile. Nel 1990, Arianna coglie tutti di sorpresa svelando una parte insospettabile della sua personalità ed Elio si convince che possa essere stato questo ad aver decretato la sua morte. Nel presente Elio decide di affrontare Mamo, mentre, sul fronte indagini, una scoperta sconvolgente porta Elio a sospettare (inaspettatamente) di Adriano.

Il personaggio principale, Elio, ha due versioni: quella adulta (Lino Guanciale) e quella giovane (Filippo Scotti). Nel cast altri grandi attori come Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis e Massimo Dapporto.

