Un’estate fa: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata della serie Sky

Questa sera, venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno va in onda la seconda puntata della serie Un’estate fa, con protagonista Lino Guanciale. Vediamo la trama e le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera, la videocassetta apre la possibilità che Arianna avesse una relazione clandestina con un uomo misterioso, spingendo Elio a chiedere aiuto ai vecchi amici nel tentativo di svelare l’identità dell’amante sconosciuto. Nel 1990, Elio tenta di mettere alla ‘prova’ la possibilità di modificare il passato, approfittando della sua conoscenza del futuro.

Nel secondo episodio di Un’estate fa di oggi, nel 1990, Elio e Arianna si avvicinano l’uno all’altra. Per Elio è difficile riuscire a non rovinare il momento, sforzandosi di non far fuggire la ragazza a causa della sua ossessione di salvarla. Le indagini di Zancan subiscono una svolta, mentre Elio si improvvisa detective e interroga Gualtiero.

Il cast

Il personaggio principale, Elio, ha due versioni: quella adulta (Lino Guanciale) e quella giovane (Filippo Scotti). Nel cast altri grandi attori come Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis e Massimo Dapporto.

Un’estate fa: streaming e tv