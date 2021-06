Un’estate al mare: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Un’estate al mare è il film in onda questa sera, domenica 13 giugno 2021, su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di una divertente commedia del 2008 diretta dal regista Carlo Vanzina, e divisa in sette episodi. Il titolo del lungometraggio si rifà all’omonima canzone portata al successo nel 1982 da Giuni Russo, brano presente nel film con un’edizione remix di Manu LJ. Ma qual è la trama del film? E il cast di Un’estate al mare? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è diviso in sette episodi messi in comunicazione dalla voce narrante di Gigi Proietti, che sarà anche il protagonista dell’episodio finale. L’elemento comune tra i vari episodi è il mare, le diverse spiagge italiane, luoghi celebri del divertimento estivo, che tra sole, amori e tradimenti, fanno da sfondo a situazioni divertenti.

Un’estate al mare narra delle vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo estivo: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche. Gli episodi sono: Il conte di Montecristo (con Lino Banfi, Victoria Silvstedt) girato a Peschici; Saracinesca (con Massimo Ceccherini, Marisa Jara) girato a Forte dei Marmi; Traffico sulla Pontina (con Nancy Brilli, Enrico Brignano) girato a San Felice Circeo; Il giovedì (con Enzo Salvi e Massimo Marino) girato a Ostia; Extra large (con Ezio Greggio, Anna Falchi) girato ad Ischia, L’isola dell’amore (con Biagio Izzo, Alena Šeredová) girato a Capri; La signora delle camelie (con Gigi Proietti) girato a Porto Rotondo. Vediamo insieme la trama dei singoli episodi di Un’estate al mare:

Il conte di Montecristo

Nicola torna al proprio paese dopo 30 anni vissuti da emigrante. Era partito da cornuto e vuole tornare da vincitore: si presenta in paese con una nuova moglie, una nuova macchina, un assegno da 175.000 euro per l’ospedale del paese. In realtà, Nicola ha sempre fatto lavori come il cameriere e il pizzaiolo e ora che è in pensione ha scelto di spendersi tutti i risparmi con un’escort transessuale e in una donazione, con la speranza di cancellare il soprannome di “Cornuto”…

Saracinesca

Un tifoso della Fiorentina si imbatte a Forte dei Marmi in Manzanas, il portiere del Real Madrid, in compagnia della fidanzata. Nella foga finirà a letto con la fidanzata di lui e poi al pronto soccorso a causa della gelosa reazione di Saracinesca, il quale reagirà facendo saltare gli accordi con la squadra viola dove sarebbe dovuto andare a giocare.

Traffico sulla Pontina

Nell’episodio Traffico sulla Pontina di Un’estate al mare, Italo e Luciana sono due amanti che si vedono venerdì 13 agosto a casa di lui, sentendosi furbi nei confronti dei rispettivi coniugi che li aspettano in barca per una serata. Rimasti chiusi in ascensore, telefonano annunciando il ritardo e finiscono col litigare e troncare la loro tresca, mentre i rispettivi coniugi, amanti a loro volta, ne approfittano…

L’isola dell’amore

Dudù e suo nipote Fefè sono due antiquari di Capri che si fingono omosessuali per vendere molto di più. Dudù ha l’occasione di arredare la villa del ricco americano Mr. Allen e della moglie. Mr. Allen deve tornare negli Stati Uniti, e paga 15.000 euro a Dudù per controllare la moglie. Dudù davanti alla sua bellezza finisce per smascherarsi e approfittarne…

Il giovedì

Enzo è un padre divorziato che ogni giovedì incontra il proprio figlio. Pur di fare colpo su di lui, si inventa una bugia dopo l’altra: ha comprato la spyder nuova, conosce Francesco Totti e via dicendo… ma le bugie hanno le gambe corte…

Extra large

Il ragioniere torinese Ugo Persichetti e la moglie Ada, cantante lirica obesa, vanno in vacanza ad Ischia. Il ragionere cerca di far fare delle cure termali alla moglie Ada pur di essere libero e dedicarsi alla giovane violinista Cosima, sua amante da un anno, arrivando a darle dei potenti lassativi. Ada scopre la tresca e Ugo, stanco delle sue prepotenze, ammette tutto e se ne va, ma Cosima ormai si è stancata di stare nell’ombra e, come lui, ha trovato un uomo ricco che vuole aiutarla nella sua carriera, così Ugo torna da Ada.

La signora delle camelie

Nell’ultimo sketch del film Un’estate al mare, La signora delle camelie, un doppiatore cinematografico deve sostituire un suo amico nella parte del conte Duval in una messa in scena del romanzo di Alexandre Dumas La signora delle camelie. Non riuscendo a ricordare le battute a causa di un problema di memoria si fa aiutare dal suggeritore, Spartaco, il quale cercherà di aiutarlo, ma il conte Duval, capendo male, convertirà le battute in frasi divertenti…

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Un’estate al mare, il film in onda stasera su Italia 1? Si tratta di una commedia corale con tanti attori amati dal pubblico come Lino Banfi, Enrico Brignano e il compianto Gigi Proietti. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Lino Banfi: Nicola Larussa

Gigi Proietti: Giulio Bonetti

Enrico Brignano: Italo Funaro

Biagio Izzo: Dudù (Gennaro Esposito)

Enzo Salvi: Enzo

Ezio Greggio: Ugo Persichetti

Massimo Ceccherini: Cecco

Nancy Brilli: Luciana Morabito

Anna Falchi: Cosima

Victoria Silvstedt: Eva

Alena Šeredová: Debbie

Gennaro Cannavacciuolo: Architetto Pupetta

Marisa Jara: Mercedes

Francesco Ciampi

Trailer

Di seguito il trailer del film del 2008 di Carlo Vanzina Un’estate al mare.

Streaming e tv

Il film va in onda, come detto, su Italia 1 stasera, 13 giugno 2021, alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.