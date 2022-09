Un’estate a Mykonos: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Un’estate a Mykonos è il film in onda questa sera, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione. La pellicola del 2020 è diretta da Jophi Ries. Una commedia romantica tedesca adatta per tutta la famiglia. Ma quali sono attori, il cast, la trama e dove vedere in streaming Un’estate a Mykonos? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Un poliziotto di Mykonos, Nikos Sakalidis, s’infatua della turista tedesca Jana Johannson, che si trova a Mykonos con la madre per una vacanza e per conoscere il suo padre biologico, un ricco ingegnere navale.

Un’estate a Mykonos: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori che ne prendono parte, tra cui Valerie Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer. La regia è di Jophi Ries.

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate a Mykonos in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.