Uncharted: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, lunedì 29 agosto 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Uncharted, film del 2022 diretto da Ruben Fleischer. La pellicola, con protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, a cui fa da prequel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I fratelli Nathan e Sam Drake vengono catturati dalla sicurezza per aver cercato di rubare la prima mappa realizzata dopo la spedizione di Magellano. Poiché questo è il terzo reato di Sam, l’orfanotrofio che ospita entrambi i ragazzi butta fuori Sam e lo costringe a stare altrove, lontano da Nate. Nate va nella loro stanza e sorprende Sam che esce di nascosto per stare da solo, ma promette al fratellino che tornerà a prenderlo. Sam gli lascia un anello appartenente al loro antenato sir Francis Drake, con la scritta “Sic Parvis Magna” (“Da umili origini a grandi imprese”). Quindici anni dopo, Nathan lavora come barista e borseggia i ricchi clienti. Victor “Sully” Sullivan, un cacciatore di tesori che ha lavorato con Sam alla ricerca del tesoro nascosto dall’equipaggio di Magellano, spiega a Nathan che Sam è scomparso dopo averlo aiutato a rubare il diario di Juan Sebastian Elcano. Nathan, che ha diverse cartoline che Sam gli ha mandato nel corso degli anni, accetta di aiutare Sully a trovare suo fratello. Sully e Nathan vanno ad un’asta per rubare una croce d’oro legata all’equipaggio di Magellano. Lì, i due incontrano Santiago Moncada, l’ultimo discendente della famiglia Moncada (che ha finanziato la spedizione originale), e Jo Braddock, capo dei mercenari assoldati da Moncada. Nathan subisce un’imboscata da parte degli uomini di Braddock, e la lotta che ne segue crea una distrazione per Sully (travestito da addetto all’asta) per rubare la croce.

Uncharted: il cast del film su Sky Cinema 1

Abbiamo visto la trama di Uncharted, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Holland: Nathan Drake

Mark Wahlberg: Victor “Sully” Sullivan

Antonio Banderas: Santiago Moncada

Tati Gabrielle: Jo Braddock

Sophia Taylor Ali: Chloe Frazer

Rudy Pankow: Samuel “Sam” Drake

Streaming e tv

Dove vedere Uncharted in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 agosto 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.