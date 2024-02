Una voce per San Marino 2024: concorrenti, cantanti, conduttori, finalisti, ospiti, streaming, canale, diretta tv, orario dello show per l’Eurovision

Una voce per San Marino è lo spettacolo del piccolo Stato che determina l’artista che rappresenterà il Paese al prossimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal prossimo 7 maggio a Malmö, in Svezia. Lo show andrà in onda su San Marino Rtv questa sera, sabato 24 febbraio 2024, con la finalissima, alla quale partecipano nove concorrenti big e altri emergenti. Ci saranno anche diversi cantanti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, tra cui Loredana Bertè. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Concorrenti e anticipazioni

Una Voce per San Marino 2024 è la competizione che selezionerà il brano che avrà il compito di rappresentare il Monte Titano all’Eurovision Song Contest, in programma a maggio in Svezia. Appuntamento con la finale della terza edizione questa sera, 24 febbraio 2024, dalle ore 21 dal palco del Teatro Nuova Dogana.

Inedita la coppia dei conduttori. Una Voce per San Marino 2024 è stata affidata a Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. In questa finale si contenderanno la vittoria nove big: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, Loredana Bertè e Wlady, Corona, Ice Mc e Dj Jad. A loro si aggiungeranno sette artisti emergenti e un artista sammarinese provenienti dalle semifinali in programma da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio.

Nel corso della serata non mancheranno gli ospiti. Presenti Mogol, Presidente di giuria della prima edizione, e Al Bano, ospite della prima edizione e Presidente di Giuria della seconda. Inoltre, ospite d’onore Riccardo Cocciante. Come detto chi vincerà rappresenterà San Marino all’Eurovision 2024. San Marino salirà sul palco della Malmö Arena nel corso della seconda metà della seconda semifinale in programma giovedì 9 maggio. Queste le sedici nazioni che si sfideranno per la conquista di uno dei dieci posti disponibili per l’appuntamento conclusivo di sabato 11 maggio: Austria, Malta, Svizzera, Grecia, Repubblica Ceca, Albania, Danimarca, Armenia, Israele, Estonia, Georgia, Olanda, Norvegia, Lettonia, San Marino e Belgio.

Streaming e tv