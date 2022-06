Una voce per Padre Pio, location: dove si svolge l’evento

Ogni anno si svolge puntuale Una voce per Padre Pio, un appuntamento a scopo benefico trasmesso in diretta TV su Rai 1. L’edizione 2022, che combacia con la 23esima, vede alla conduzione la regina della domenica, quale Mara Venier. La celebre conduttrice, pilastro portante di Viale Mazzini, ha assicurato che nel corso della serata ci saranno tantissimi artisti pronti ad animare il palcoscenico. Un esempio? Nomi molto cari alla conduttrice, come Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. Si tratta di una serata importante e anche di beneficenza. Infatti chiunque potrà donare per sostenere Una voce per Padre Pio Onlus che aiuta i più bisognosi. Ma qual è la location dell’evento? Scopriamolo insieme.

Location

Tutto pronto per l’appuntamento che celebra il Santo e la location non poteva che essere fortemente simbolica. Una voce per Padre Pio prende vita a Pietralcina, il paese natale del Santo, dove il palcoscenico è stato montato a Piazza Santissima Annunziata, dove è presente anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Una cornice importante e di valore per una serata altrettanto simbolica. Mara Venier, ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato di essere molto legata alla figura del Santo. “Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito abbiamo provato un’emozione fortissima, indimenticabile. A casa ho due immaginette di Padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: “Guarda anche tu me”, pregando che mi protegga”.

Una voce per Padre Pio TV e streaming

Dove vedere Una voce per Padre Pio in diretta TV e live streaming? Il programma come già anticipato va in onda sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai 1. Per seguire l’evento in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’appuntamento con Mara Venier in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.