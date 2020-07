Una voce per Padre Pio: anticipazioni, ospiti e cantanti

Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 torna Una voce per Padre Pio, un’edizione speciale quella di quest’anno che vedrà alla conduzione il trio composto da Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. A causa dell’emergenza Coronavirus il programma benefico non andrà in onda da Pietrelcina (BN), ma da uno studio televisivo. Ma quali saranno gli ospiti (i cantanti e non) dell’edizione 2020 di Una voce per Padre Pio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Una voce per Padre Pio: gli ospiti

L’edizione 2020 di Una voce per Padre Pio riunirà tanti grandi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo: Alessio Boni; Red Canzian; Gabriele Cirilli; Tosca D’Aquino; Fausto Leali; Rocio Morales Munoz; Romina Power; Ron; Andrea Sannino; Alberto Urso e un immancabile coro di voci bianche. Al pianoforte ci sarà il maestro Alterisio Paoletti.

Location

Per la prima volta questa 21esima edizione del programma Una voce per Padre Pio – nato da un’idea di Enzo Palumbo, che compie 21 anni di tv e racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento del Santo – nel rispetto delle necessarie misure restrittive attualmente in vigore, sarà ambientato in uno studio televisivo, e non a Pietrelcina (BN), borgo natio del frate, set suggestivo e ambientazione abituale del programma.

Solidarietà

Abbiamo visto gli ospiti di Una Voce per Padre Pio, ma il programma è soprattutto solidarietà. Allo show è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a supporto dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus” che potranno essere sostenuti componendo il numero di sms solidale 45531. Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere la Onlus donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. Introdotto da un servizio di Greta Pierotti verrà testimoniato che la Onlus sostiene Progetto Italia per dare continuità al programma Aggiungi un Posto a Tavola, in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei, con la collaborazione di Don Giovanni Russo Cappellano del Carcere di Secondigliano e Parroco della cittadina campana; Fratello Studio e Sorella Scuola per la scuola De Filippo a Napoli.

La storia del programma

La prima edizione dell’evento venne tenuta a battesimo da Tiberio Timperi, al quale l’anno successivo subentrò Pippo Baudo. Volto storico della manifestazione è però Massimo Giletti, padrone di casa per ben 14 edizioni consecutive. Successivamente il programma è stato condotto da Alessandro Greco, nuovamente da Tiberio Timperi, ed attualmente da Flavio Insinna. Nel 2018 il programma è andato in onda eccezionalmente in seconda serata, mentre dall’edizione 2019 la serata è tornata a essere trasmettere nella fascia del prime time.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio in tv e live streaming? Il programma, edizione 2020, sarà visibile in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Ma non solo. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

