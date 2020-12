Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Una voce di notte”, già trasmesso nel 2019 e prima ancora nel 2013 con grandissimi ascolti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sull’episodio.

Trama

Montalbano affronta il caso della tragica morte di una giovane donna, Mariangela Carlesimo, fidanzata di Giovanni Strangio, figlio di un politico locale. Qualcuno ha ucciso la ragazza con efferatezza e tutta la situazione sembra creata ad arte per mettere il Commissario nei guai con la politica e decretare la sua fine professionale. Ma il Commissario è come sempre più scaltro di chi vuole incastrarlo e porterà alla luce una squallida verità che svela quanto la giovane donna sia stata due volte vittima.

Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: il cast

Abbiamo visto la trama dell’episodio “Una voce di notte” de Il Commissario Montalbano, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani, Mirella Petralia, Filippo Brazzaventre, Enrico Brancato, Orazio Causarano, Sebastiano D’Angelo, Evelin Famà, Agata Juvara, Barbara Giummarra, Aldo Messineo, Santo Santonocito, Cinzia Scaglione, Antonella Schirò. Oltre al solito cast, in questa puntata di Montalbano vedremo anche Antonio Milo (Luciano Sponses), Saverio Marconi (Michele Strangio) e Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo).

Streaming e tv

Dove vedere “Una voce di notte” de Il Commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 15 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Il Collegio 6 si farà: le anticipazioni sulla sesta stagione Aquaman: il cast del film con protagonista Jason Momoa Una voce di notte: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano su Rai 1