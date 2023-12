Una tata magica: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 26 dicembre 2023, Santo Stefano, su Italia 1 alle 21.20 va in onda il film Una tata magica, una pellicola natalizia del 2009 diretta da Michael Scott. Vediamo insieme la trama e il cast.

Natale si avvicina e per riuscire a gestire da solo i suoi due scatenati gemelli, a Seth Webster servirebbe un vero miracolo: la casa è un disastro, l’ultima di una lunga serie di domestiche è fuggita disgustata e lui non sa come restituire lo spirito natalizio alla sua scombinata famigliola. Proprio quando sta per cedere allo sconforto, suona alla sua porta la signora Merkle, una tata molto speciale: la sua pazienza e la sua gentilezza sono contagiose, al punto da trasformare i ragazzi in due figli modello. Con il loro aiuto, Seth troverà il coraggio di mettere da parte le ferite del passato e avvicinarsi alla bella collega Reba, per regalarsi il più importante dei doni: il vero amore.

Una tata magica: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco tutti gli attori: Erin Karpluk, Doris Roberts, Chelah Horsdal, Rikki Gagne, Peter Graham-Gaudreau, Almeera Jiwa, Johannah Newmarch, Valin Shinyei, Michael Strusievici, Brittany-Ellen Willacy.

Streaming e tv