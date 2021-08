Una storia senza nome: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, 30 agosto 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Una storia senza nome, film del 2018 diretto da Roberto Andò. La pellicola è ispirata a un fatto di cronaca realmente avvenuto, quando nel 1969 a Palermo fu rubato in circostanze misteriose il celebre quadro di Caravaggio Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi. Tra gli interpreti principali figurano Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama (ispirata da una storia vera)

Valeria lavora come segretaria per una casa di produzione cinematografica e parallelamente scrive come ghost writer per lo sceneggiatore Alessandro Pes, da tempo in crisi creativa. Quest’ultimo le chiede un soggetto di particolare valore, poiché la casa di produzione lo ha messo alle strette in seguito al subentro del produttore Diego Spadafora. Lo stesso giorno Valeria viene avvicinata da Alberto Rak, investigatore in pensione, il quale le suggerisce la trama per un film senza nome. L’uomo le narra dell’omicidio di un critico d’arte, chiamato a valutare la Natività, celebre dipinto di Caravaggio rubato a Palermo nel 1969 per mano della mafia e considerato scomparso; dopo esser stato portato nel luogo segreto dove il dipinto è conservato, l’uomo era stato ucciso perché non ne rivelasse l’ubicazione. Rak non le rivela tuttavia il finale della storia. Valeria trasforma la trama in un soggetto e lo consegna a Pes; il soggetto piace alla casa di produzione, che decide di trarne un film. La storia narrata da Rak in realtà è vera, ed è senza finale poiché in realtà è solo l’inizio dell’indagine dell’uomo…

Una storia senza nome: il cast del film

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Una storia senza nome, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Micaela Ramazzotti: Valeria Tramonti

Renato Carpentieri: Alberto Rak

Laura Morante: Amalia Roberti

Jerzy Skolimowski: Jerzy Kunze

Antonio Catania: Massimo Vitelli

Marco Foschi: Riccardo

Martina Pensa: Irene

Renato Scarpa: Arturo Onofri

Silvia Calderoni: Romeo Agate

Gaetano Bruno: Diego Spadafora

Alessandro Gassmann: Alessandro Pes

Giovanni Martorana: Mario

Filippo Luna: Seminerio

Paolo Graziosi: Nemi

Michele Di Mauro: Augusto Trezzi

Emanuele Salce: Presidente del consiglio

Streaming e diretta tv

Dove vedere Una storia senza nome in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 agosto 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.