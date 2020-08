Una storia da cantare – Cantautori a Sanremo: gli ospiti della puntata

Stasera, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Una storia da cantare, lo show di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero giunto all’ultima puntata. L’appuntamento di oggi, dal titolo “Cantautori a Sanremo”, è dedicato a sei grandi protagonisti della musica italiana che hanno scritto pagine indelebili della nostra canzone dal palco del teatro Ariston. Dal recordman di vittorie Domenico Modugno ai rivoluzionari Adriano Celentano e Vasco Rossi, passando per la poesia di Luigi Tenco. Quali sono gli ospiti di Una storia da cantare – Cantautori a Sanremo?

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi di Una storia da cantare

Come sempre a Una storia da cantare non mancheranno gli ospiti: big e giovani cantautori che interpreteranno dal vivo i celebri brani di questi artisti, diretti dalla band di Maurizio Filardo. Sul palco ci saranno Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

Ecco i sei artisti che verranno omaggiati in quest’ultima puntata: Vasco Rossi con la sua Vita spericolata, Adriano Celentano con 24.000 baci e Chi non lavora non fa l’amore, il recordman di vittorie Domenico Modugno con pezzi come Nel blu dipinto di blu e Dio, come ti amo. E ancora Ivano Fossati, autore di brani quali E non finisce mica il cielo interpretato da Mia Martini e Le notti di maggio presentato da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica. E poi Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue Canzone per te e Lontano dagli occhi, fino a Ciao amore ciao che segnò l’unica e drammatica partecipazione di Luigi Tenco a Sanremo. Agli ospiti di Una storia da cantare il compito di omaggiarli al meglio.

Streaming e tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare – Cantautori a Sanremo in tv e live streaming? La puntata con protagonisti sei grandi interpreti della musica italiana va in onda oggi, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21,25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

Potrebbero interessarti Una storia da cantare, “Cantautori a Sanremo” in replica su Rai 1 AXL – Un’amicizia extraordinaria: trama, cast e streaming del film The Hateful Eight, il film: trama, trailer, cast e streaming