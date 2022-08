Una serata tra amici: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Una serata tra amici? Si tratta di un programma che va in onda in replica su Rai 1 questa sera, venerdì 5 agosto 2022, e che celebra i tanti anni di carriera di Christian De Sica. Figlio dell’iconico regista Vittorio di cui porta il cognome, da anni è ben inserito nel panorama artistico italiano. Ha lasciato il segno soprattutto al fianco di Massimo Boldi recitando nei cinepanettoni italiani. Quello che va in onda questa sera è un one man show che si arricchisce di aneddoti e ospiti come Carlo Verdone. Inoltre, nel corso della puntata, ci sarà posto anche per sua figlia, Rosa De Sica, che debutta ufficialmente al fianco del padre e canterà. Ma da quante puntate è composto? Rai 1 ha previsto la messa in onda di un singolo episodio, previsto per venerdì 5 agosto 2022. Per questo non sono attese altre puntate sul primo canale di Viale Mazzini.

Durata

Ma quanto dura (durata) la puntata? Il programma con Christian De Sica parte alle ore 21:25 su Rai 1 e prevede il termine della messa in onda intorno alle 23:55, poco prima del TG1 Sera. La puntata in totale dura 131 minuti.

Una serata tra amici streaming e TV

Dove vedere Una serata tra amici in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, venerdì 5 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il one man show in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.