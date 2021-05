Una pezza di Lundini, anticipazioni e ospiti puntata 25 maggio 2021 su Rai 2

Torna questa sera, martedì 25 maggio 2021, Una pezza di Lundini, lo show comico con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli in onda su Rai 2 in seconda serata dalle 23.45. Una comicità surreale e spiazzante, che ha conquistato soprattutto i giovani, facendolo diventare un vero e proprio cult sui social. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di Una pezza di Lundini, martedì 25 maggio 2021, su Rai 2.

Anticipazioni e ospiti

Una pezza di Lundini, il programma condotto dal comico romano Valerio Lundini sarà di nuovo in onda martedì 25 maggio in seconda serata alle 23.45 su Rai 2. Ospite della puntata, il cantautore Sergio Caputo, con cui si intratterrà a modo suo Valerio, mentre Emanuela Fanelli presenterà il nuovo promo di “Simonetta, la truccatrice della Magnani” con Marco Bocci, Paola Tiziana Cruciani, Giuseppe Ragone, Sebastiano Somma e Lidia Vitale. Una pezza di Lundini è, anche, un programma di riparazione e di informazione catapultato in una dimensione a volte disturbante e surreale. Valerio Lundini incontra e parla con diversi ospiti, e in studio con lui ci sono Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki.

Una pezza di Lundini: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti di Una pezza di Lundini, ma da quante puntate è composta la seconda stagione? Secondo quanto riporta il sito TvBlog, dovrebbero essere in tutto 15. A differenza dello scorso anno, inoltre, lo show avrà una collocazione fissa, ogni martedì alle 23.45 su Rai 2. La prima puntata è prevista per il 20 aprile, l’ultima, la quindicesima, dovrebbe quindi andare in onda il 27 luglio 2021. La durata di ogni puntata è piuttosto breve, circa mezz’ora.

Streaming e diretta tv

Dove vedere le nuove puntate di Una pezza di Lundini? Lo show di Valerio Lundini con Emanuela Fanelli va in onda ogni martedì in seconda serata su Rai 2 a partire dal 20 aprile 2021 alle 23.45. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand. Il programma infatti sin da subito ha avuto un grande seguito soprattutto sui social e grazie all’on demand, diventando seguitissimo tra i più giovani.

