Stasera, domenica 12 giugno 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte da leoni (The Hangover), film statunitense del 2009 diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham. Scritto da Jon Lucas e Scott Moore, e con Todd Phillips e Daniel Goldberg come produttori esecutivi, il film fu prodotto dalla Warner Bros. Il film ha vinto il Golden Globe come miglior film commedia o musicale nello stesso anno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Doug Billings (un agente immobiliare), Phil Wenneck (un insegnante), Stuart Price (un dentista) e Alan Garner (un disoccupato nerd) sono un gruppo di amici in partenza per Las Vegas per celebrare l’addio al celibato di Doug. Phil e Stu sono amici storici dello sposo, mentre Alan è il futuro cognato il quale non teme alcun pericolo. Partono a bordo di una Mercedes-Benz W111 decappottabile, di proprietà del futuro suocero di Doug, Sid, che tiene alla macchina in modo maniacale, ma che la presta volentieri al futuro genero rassicurato dal fatto che Doug è un ragazzo assennato, rispettoso e con un lavoro stabile. Arrivati a Las Vegas, dopo aver preso una suite al lussuosissimo Caesars Palace, brindano alla notte che non dimenticheranno mai. La mattina dopo, Stu, Alan e Phil si svegliano completamente disorientati: la suite è devastata; una gallina gira per la stanza; a Stu manca un dente, nel bagno si trova una tigre, nel ripostiglio c’è un neonato che piange e, soprattutto, Doug è scomparso. I personaggi si organizzano per cercare di ricostruire, attraverso i pochi indizi che rintracciano, come hanno trascorso le ultime dodici ore, nella speranza di ritrovare l’amico. Trovata la mamma del neonato, Jade, scoprono che nottetempo Stu l’ha sposata, che il bambino trovato si chiama Tyler (con disappunto di Alan, che lo aveva chiamato Carlos) e che lei è una spogliarellista. Scoprono poi che la tigre che hanno nel bagno appartiene all’eccentrico Mike Tyson, dalla cui villa è stata rubata proprio da loro. L’ex pugile, ritrovato l’animale ed i suoi sequestratori, pretende che i tre gliela riportino a casa.

Una notte da leoni: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una notte da leoni, ma qual è cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Heather Graham: Jade

Sasha Barrese: Tracy Garner

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Ken Jeong: Mr. Leslie Chow

Rachael Harris: Melissa

Mike Tyson: se stesso

Mike Epps: Doug lo spacciatore

Rob Riggle: ag. Franklin

Cleo King: ag. Garden

Bryan Callen: Eddie Palermo

Matt Walsh: dr. Valsh

Sondra Currie: Linda Garner

Nathalie Fay: Lisa

Murray Gershenz: Felix

Ken Flaherty: uomo al distributore

Constance Broge: donna all’ascensore

Streaming e tv

Dove vedere Una notte da leoni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.