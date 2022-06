Una notte da leoni 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 26 giugno 2022, va in onda Una notte da leoni 3, un film commedia diretto da Todd Phillips e uscito nel 2013. Il cast è guidato da Bradley Coope ed è il terzo film di una trilogia iniziata nel 2009 con Una notte da leoni. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo qual è la trama di Una notte da leoni 3. Si riparte due anni dopo gli eventi di Bangkok. Leslie evade di prigione con un escamotage furbo mentre negli Stati Uniti ritroviamo Alan che acquista una giraffa. Purtroppo mentre la trasporta in autostrada la ferisce e l’animale perde la testa. Suo padre, Sid, si arrabbia al punto da causare un infarto e muore. Dopo il funerale, Doug, Phil e Stu decretano che Alan è fuori controllo perché non prende più la sua medicina. Tutti vogliono spedirlo in un istituto psichiatrico, soprattutto la sua famiglia che coinvolgono gli amici per far sì che ciò si avveri.

Una notte da leoni 3: il cast del film

Come già anticipato, il film è guidato da Bradley Cooper ma non è l’unico attore presente nel cast. Di seguito vediamo l’elenco dei personaggi:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Ken Jeong: Leslie Chow

John Goodman: Marshall

Melissa McCarthy: Cassandra “Cassie”

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Heather Graham: Jade

Mike Epps: Doug nero

Sasha Barrese: Tracy Garner-Billings

Jamie Chung: Lauren Price

Sondra Currie: Linda Garner

Gillian Vigman: Stephanie Wenneck

Oliver Cooper: Ronnie

Mike Vallely: Nico

Oscar Torre: agente Vasquez

Jonny Coyne: Hector

Betty Murphy: madre di Cassie

Lela Loren: poliziotta

Streaming e TV

Dove vedere Una notte da leoni 3 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata e in prima TV su Italia 1 domenica 26 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.