Una mamma all’improvviso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 27 giugno 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Una mamma all’improvviso, film del 2023 diretto da Claudio Norza, con Giulia Bevilacqua e Simone Corrente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Claudia, una giovane madre di circa 35 anni attraente e piacevole che si risveglia dopo 17 lunghi anni da un coma. Dopo aver ripreso conoscenza e superato lo smarrimento iniziale, la donna riprende quella che era la sua vita da adolescente prima del coma, come se nulla fosse cambiato e il tempo non fosse passato.

Il suo comportamento turba, però, sua figlia Michela, detta Miky, un’adolescente che ha vissuto finora senza una madre, in coma sin dalla sua nascita. Nonostante sia solo una teenager, la ragazza ha un atteggiamento molto maturo. A crescere Miky sono stati i suoi nonni e tutti quelli che un tempo erano la comitiva di sua madre, che si sono presi cura di lei come se fosse un po’ la figlia di tutti loro: come Giuliano, insegnante idealista, che ha sempre avuto un debole per Claudia ma che presto sposerà Vittoria, bella donna, precisina e impeccabile. C’è poi la coppia formata da Stefano, prestante Prof. di educazione fisica e dall’affascinante Fiorenza. Attorno a loro ci sono gli altri, i compagni di scuola di Miky, gli amici minori di Claudia, i presunti, i possibili papà di Miky…

Una mamma all’improvviso: il cast

Abbiamo visto la trama di Una mamma all’improvviso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giulia Bevilacqua: Claudia

Simone Corrente: Giuliano

Elena Cucci: Fiorenza

Raniero Monaco Di Lapio: Stefano

Margareth Madè: Vittoria

Dino Abbrescia: Benpieri

Crisula Stafida: Virginia

Alice Maselli: Michela

Enzo De Caro: Nino

Cecilia Dazzi: Anna

Streaming e tv

Dove vedere Una mamma all’improvviso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 giugno 2023 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.