Una giusta causa: trama, cast, trailer, streaming del film su Rai 3

Una giusta causa è il film in onda questa sera, giovedì 8 aprile 2021, in onda in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. La pellicola del 2018 diretta da Mimi Leder vede come protagonisti nel cast Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston e Kathy Bates. Ma qual è la trama, il trailer, il cast completo e dove vedere in streaming il film Una giusta causa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia vera di Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon (Kathy Bates), la donna apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere. Nonostante il nutrito numero di oppositori, Ruth riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense. Il film, secondo la trama di Una giusta causa, è un tributo a Ruth Bader, seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale, nonché una delle figure più influenti del nostro tempo. Le lotte di Ruth per ottenere la parità dei sessi sul lavoro sono un invito, più attuale che mai, a ogni donna a non farsi sopraffare da una cultura maschilista in ogni campo.

Una giusta causa: il cast completo

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film del 2018 Una giusta causa in onda su Rai 3 questa sera, 8 aprile 2021? Tanti gli attori celebri a cominciare da Felicity Jones, Armie Hammer e Justin Theroux. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Felicity Jones: Ruth Bader Ginsburg

Armie Hammer: Marty Ginsburg

Justin Theroux: Mel Wulf

Sam Waterston: Erwin Griswold

Kathy Bates: Dorothy Kenyon

Cailee Spaeny: Jane Ginsburg

Jack Reynor: Jim Bozarth

Stephen Root: professor Brown

Callum Shoniker: James Steven Ginsburg

Chris Mulkey: Charles Moritz

Gary Wentz: giudice William Edward Doyle

Ben Carlson: giudice William Hudson Holloway Jr.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Una giusta causa, su Rai 3 questa sera, 8 aprile 2021, alle 21.20. Nel cast Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston, Francis X. McCarthy.

Streaming e tv

Dove vedere Una giusta causa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 8 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

