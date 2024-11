Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 novembre

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una giornata particolare, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Questa settimana il viaggio nei momenti cruciali della storia fa tappa a Istanbul, per raccontare la data che segna uno degli eventi più drammatici e significativi della storia: la caduta di Costantinopoli. Un racconto che intreccia storie, luoghi e culture, alla scoperta di un evento che ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, svelando il profondo legame tra il passato e il presente del Mediterraneo.

Ospiti della puntata il cantautore e scrittore Francesco Guccini, l’allenatore della nazionale di calcio della Turchia Vincenzo Montella, il direttore sportivo del Galatasaray Cenk Ergün e lo storico Antonio Musarra.

La giornata particolare della puntata è il 29 maggio 1453: dopo oltre mille anni di gloria, l’Impero Romano D’Oriente, conosciuto anche come Impero Bizantino, cade sotto l’assedio delle forze ottomane guidate dal giovane e ambizioso sultano Maometto II. La sconfitta di Costantinopoli segna anche la fine del Medioevo e l’inizio dell’Era Moderna, aprendo la strada a nuovi equilibri politici, commerciali e culturali tra Oriente e Occidente.

Costantinopoli, la maestosa capitale dell’impero, è stata a lungo considerata una città inespugnabile grazie alle sue possenti mura e alla sua posizione strategica tra Europa e Asia. Tuttavia, l’Impero Bizantino era ormai ridotto a un’ombra del suo antico splendore. L’esercito ottomano, armato di nuove e devastanti armi, riuscì a sfondare le mura della città. La caduta segnò la fine dell’Impero Bizantino e dell’ultima vestigia dell’antico Impero Romano. Il sultano Maometto II fece il suo trionfale ingresso a Costantinopoli, proclamandola la nuova capitale dell’Impero Ottomano, uno dei più potenti centri del mondo islamico.

Aldo Cazzullo esplora Istanbul, l’antica Costantinopoli, al centro della scena della storia. Dalla sontuosità del Palazzo Topkapi alla magnifica Cisterna Basilica, Cazzullo guida attraverso i simboli del potere ottomano che si innalzano sulle rovine della capitale bizantina. Visita la Moschea Blu, esplora le maestose Mura di Costantinopoli e il Palazzo delle Blacherne, e si sofferma sulla grandiosa Hagia Sophia, il gioiello della città, ora moschea e allora cattedrale, simbolo dell’intera civiltà.

Parallelamente, i due inviati nella storia, Raffaele Di Placido e Claudia Benassi, ripercorrono i passi delle città italiane legate a quell’evento. Ad Otranto, tra le sue imponenti mura e la cattedrale, rievocano le ultime difese cristiane e l’eco dell’assedio turco. A Genova, visitano i maestosi Palazzo Ducale, Palazzo S. Giorgio e Palazzo Giustiniani, simboli della potenza marittima che ha cercato di contrastare il nuovo impero ottomano. Il loro viaggio prosegue a Ravenna, dove la Basilica di San Vitale svela il legame tra l’Occidente e l’Oriente cristiano, e a Venezia, con le sue gloriose architetture come la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e il Padiglione delle Navi, luoghi di ricchezze e scambi tra due mondi in collisione.

Streaming e tv

Dove vedere Una giornata particolare in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 novembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.