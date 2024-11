Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 novembre

Questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una giornata particolare, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il 18 luglio 1610, sulle spiagge della Feniglia, in Toscana, muore un assassino latitante ormai da molti anni. Si dà il caso che quell’assassino sia anche il più grande pittore di tutti i tempi: si chiama Michelangelo Merisi, ma tutti lo conoscono con il nome del paese d’origine della sua famiglia, Caravaggio. Mercoledì 13 novembre in prima serata su La7, Aldo Cazzullo indaga sul mistero della morte del pittore della luce nella nuova puntata di Una Giornata Particolare.

Quello che accadde durante gli ultimi giorni di Caravaggio è uno dei casi più dibattuti della storia dell’arte. Per sciogliere il nodo della sua morte, è necessario dipanare il filo della sua vita, un’esistenza che oscilla tra genio e follia. Aldo Cazzullo lo farà cercando indizi nei suoi quadri, che sono un’autobiografia non scritta ma dipinta, e che costituiscono alcuni dei capolavori più importanti dell’arte occidentale: tra gli altri, il ciclo di San Matteo, l’Autoritratto in veste di Bacco, il Davide e Golia, Giuditta e Oloferne, e La conversione di San Paolo.

Protagonisti del viaggio sono come sempre i luoghi, esplorati dagli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido. Al centro, c’è la capitale. Prima di tutto la Roma dei cardinali, dei mecenati, dei collezionisti. San Luigi dei Francesi, Galleria Borghese, Palazzo Odescalchi. Ma anche la Roma più sordida, quella dei vicoli stretti di Campo Marzio, popolati da artisti squattrinati e prostitute, dove il pittore ha vissuto e ha firmato la sua condanna, uccidendo un uomo il 28 maggio 1606. Ma c’è un prima e un dopo Roma. Il prima è quello delle origini di Michelangelo Merisi e della sua famiglia, nel Nord Italia: a Milano, a Caravaggio, e al Sacro Monte di Varallo, un luogo incredibile che suggestionò il suo immaginario e la sua pittura. Il dopo è l’esilio e la fuga al Sud per evitare la condanna in seguito all’omicidio: a Napoli e a Siracusa, dove ha lasciato tracce meravigliose del suo passaggio.

Ospiti della puntata di oggi di Una giornata particolare lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, la direttrice della Galleria Borghese di Roma Francesca Cappelletti e la storica dell’arte Rossella Vodret.

Streaming e tv

Dove vedere Una giornata particolare in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 novembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.