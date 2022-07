Una festa esagerata: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 10 luglio 2022, va in onda su Rete 4 Una festa esagerata. Si tratta di una commedia italiana diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme uscita nel 2018. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama di Una festa esagerata. La storia narrata è quella della famiglia Parascandolo che freme all’idea di organizzare la festa dei 18 anni di Mirea. Naturalmente mamma Teresa e papà Gennaro hanno il compito di rendere l’organizzazione efficiente. Teresa però è desiderosa di diventare popolare e brama la sua ascesa sociale, per cui è convinta che la festa dei 18 anni di sua figlia possa aiutarla a raggiungere l’obiettivo. Per questo sceglie di non vietarsi nulla, non badano a spese e realizzano una festa immensa. Ma, quando arriva il fatidico giorno, improvvisamente un lutto mette a rischio il piano di Teresa.

Una festa esagerata: il cast del film

Come già anticipato, a dirigere Una festa esagerata è Vincenzo Salemme che interpreta anche il padre di famiglia Gennaro Parascandolo. Ma non è da solo. Vediamo attori e personaggi che popolano il cast:

Vincenzo Salemme: Gennaro Parascandolo

Massimiliano Gallo: Lello il secondino

Tosca D’Aquino: Teresa Parascandolo

Iaia Forte: Lucia Scamardella

Nando Paone: Don Giovanni Scamardella

Francesco Paolantoni: Assessore Cardellino

Giovanni Cacioppo: Don Pasquale

Andrea Di Maria: Bebè Cardellino

James Senese: se stesso

Antonella Morea: Carmelina

Mirea Flavia Stellato: Mirea Parascandolo

Teresa Del Vecchio: Cuoca

Vincenzo Borrino: Atzoka

Streaming e TV

Dove vedere Una festa esagerata in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta domenica 10 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.