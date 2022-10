Una famiglia vincente – King Richard: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una famiglia vincente – King Richard, film del 2021 diretto da Reinaldo Marcus Green. La pellicola narra le vicende di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, interpretato da Will Smith, che per il ruolo ha vinto l’Oscar al miglior attore ai premi Oscar 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Richard Williams vive a Compton, in California, con la moglie Oracene Price, soprannominata Brandy, le tre figliastre e le due figlie Venus e Serena. Richard aspira a trasformare Venus e Serena in tenniste professioniste, scrivendo un piano per il loro successo fin da prima che nascessero. Richard e Brandy allenano Venus e Serena quotidianamente, mentre lavorano rispettivamente come guardia giurata e infermiera. Un giorno, Richard porta le ragazze a vedere l’allenatore Paul Cohen, che si sta allenando con John McEnroe e Pete Sampras. Nonostante le sue riserve iniziali, Cohen accetta di assistere ad una partita delle ragazze e ne rimane impressionato. Tuttavia, le Williams non possono permettersi un allenatore professionista e Cohen rifiuta di allenare entrambe le ragazze gratuitamente. Cohen infine sceglie Venus, allenandola quotidianamente in forma gratuita, mentre Serena continua ad allenarsi con la madre. Dopo alcuni mesi, Cohen incoraggia Venus a partecipare ai tornei juniores di tennis, in cui la ragazza trova subito il successo. Tuttavia Richard sottolinea a Venus e alle sue sorelle che devono rimanere umili nonostante il loro successo, attraverso una metafora tratta dal film Disney Cenerentola. Durante uno dei tornei di Venus, anche Serena si iscrive per giocare sostenuta dalla madre ma all’insaputa del padre. Mentre entrambe le ragazze continuano ad avere successo, la famiglia viene trattata come estranea alla classe sociale delle concorrenti, composta prevalentemente da bianchi americani di classe borghese, mosse da un sentimento razzista. Nel corso dei tornei, Richard incontra agenti sportivi ma, temendo che le sue figlie vengano sfruttate per guadagnare soldi, le ritira completamente dal circuito giovanile. Cohen lo avverte che la sua decisione distruggerà le possibilità delle ragazze di diventare professioniste, ma Richard rimane fermo e lo licenzia come allenatore.

Una famiglia vincente – King Richard: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una famiglia vincente – King Richard, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Richard Williams

Aunjanue Ellis: Oracene “Brandi” Williams

Saniyya Sidney: Venus Williams

Demi Singleton: Serena Williams

Tony Goldwyn: Paul Cohen

Jon Bernthal: Rick Macci

Andy Bean: Laird Stabler

Kevin Dunn: Vic Braden

Dylan McDermott: Will Hodges

Mikayla LaShae Bartholomew: Tunde Price

Danielle Lawson: Isha Price

Layla Crawford: Lyndrea Price

Rich Sommer: Patrick Dougherty

Brad Greenquist: Bud Collins

Erika Ringor: Sig.ra Strickland

Eman Esfandi: Barry

Jessica Wacnik: Jennifer Capriati

Christopher Wallinger: John McEnroe

Chase Del Rey: Pete Sampras

Kaitlyn Christian: Shaun Stafford

Marcela Zacarías: Arantxa Sánchez Vicario

Streaming e tv

Dove vedere Una famiglia vincente – King Richard in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.