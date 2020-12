Una famiglia perfetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Una famiglia perfetta, film del 2012 diretto e sceneggiato da Paolo Genovese e interpretato da Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Marco Giallini e tanti altri attori italiani. Si tratta di un remake del film spagnolo Familia, diretto nel 1996 dal regista Fernando León de Aranoa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un potente uomo di mezza età, nonostante la ricchezza, soffre enormemente la propria solitudine. Per le feste natalizie decide così di assumere una troupe di attori per interpretare la famiglia perfetta che ha sempre sognato di avere. La vicenda viaggia così su due livelli: uno reale e l’altro che segue un copione, scritto dal protagonista e fornito agli attori. Ma pian piano i due livelli si confondono ed il copione viene gradualmente disatteso: la realtà si inserisce nella finzione, ed ogni ruolo viene rimesso continuamente in discussione, sino alla rivelazione finale che dà un senso a tutta la vicenda.

Una famiglia perfetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una famiglia perfetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Leone

Claudia Gerini: Carmen

Carolina Crescentini: Sole

Marco Giallini: Fortunato

Ilaria Occhini: Rosa

Eugenio Franceschini: Pietro

Eugenia Costantini: Luna

Francesca Neri: Alicia

Paolo Calabresi: Manolo

Sergio Fiorentini: Uomo del cimitero

Maurizio Mattioli: Zaniboni

Streaming e tv

Dove vedere Una famiglia perfetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 13 dicembre 2020 – intorno alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

