Un sogno per papà: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un sogno per papà (Fourmi), film del 2018 diretto da Julien Rappeneau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il piccolo Theo (Maleaume Paquin), desidera rendere il padre Laurent (François Damiens), orgoglioso di lui. L’uomo non ha un lavoro, è separato e a volte alza un po’ troppo il gomito. È per questo che il ragazzo, forse un po’ troppo maturo per la sua età, cerca di eccellere nell’unico hobby che ha in comune con Laurent: il calcio. Theo gioca con la squadra della loro cittadina, provando in ogni match di portare a casa qualche successo sportivo per rendere fiero suo padre. Ma Theo è convinto che qualche goal nelle partite non può risollevarlo e decide quindi di inventare una piccola bugia : racconta di essere stato scelto tra le file giovanili dell’Arsenal. La frottola nasconde, in verità, un intento più profondo. In questo modo Theo spera di convincere Laurent a “darsi una ripulita” e arrestare il suo atteggiamento autodistruttivo, così da poterlo accompagnare in Inghilterra. Peccato che la piccola bugia si espande e si diffonde in tutta la cittadina, causando diverse situazioni al limite del comico.

Un sogno per papà: il cast

Abbiamo visto la trama di Un sogno per papà, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maleaume Paquin: Théo

François Damiens: Laurent

André Dussollier: Claude

Ludivine Sagnier: Chloé

Lætitia Dosch: Sarah

Pierre Gommé: Max

Streaming e tv

Dove vedere Un sogno per papà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.