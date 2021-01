Un sacchetto di biglie streaming e diretta tv: dove vedere il film

Un sacchetto di biglie è il film in onda in prima visione questa sera – 19 gennaio 2021 – su Rai 1 dalle 21.30. Si tratta di una pellicola drammatica del 2017 diretta da Christian Duguay e adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973 già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Il film è ispirato infatti alla storia vera di Joseph Joffo e di suo fratello Maurice, come raccontato nel libro, nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944. Ma dove vedere Un sacchetto di biglie in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera, martedì 19 gennaio 2021, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, 101 del decoder Sky).

Un sacchetto di biglie streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Trama

In Francia, durante la seconda guerra mondiale, due giovani fratelli ebrei Maurice e Joseph Joffo si trovano costretti a spostarsi da soli verso la zona di occupazione italiana nel sud della Francia e con coraggio, intelligenza e ingegno, cercare di sfuggire agli occupanti nazisti nel tentativo di sopravvivere all’Olocausto e di riunirsi alla propria famiglia. Il padre di Joseph gli tira uno schiaffo perché non vuole farsi scoprire dai francesi.

