Un romanzo fatale: il film del ciclo Cuori e delitti su Rai 2. Trama e cast

Un romanzo fatale è il secondo film tv del ciclo Cuori e delitti in onda su Rai 2 questa sera, 3 maggio 2023, alle ore 21.20. Il film del 2020 è diretto da Terry Ingram e segue le avventure di Angie Dove, cupido femminile dalle spiccate capacità di osservazione e comprensione dell’animo umano che nel proprio reality show, con umorismo ed empatia, aiuta i single a trovare l’anima gemella. Di seguito la trama e il cast del film Un romanzo fatale.

Trama

Angie deve moderare un incontro in un convegno di letteratura romantica dove incontra Ethan Plume, l’ex fidanzato dei tempi del college, che con sua sorpresa, nel frattempo, ha preso le redini della casa editrice di famiglia. Lo shock più grande però arriva nel momento in cui Beatrice Penn, scrittrice di successo, ha un malore improvviso e muore. La scrittrice è stata avvelenata e i primi sospetti si concentrano proprio su Ethan che con lei aveva cattivi rapporti. Angie, convinta che Ethan sia innocente, si lascia guidare dal suo istinto e si lancia in un’indagine parallela a quella ufficiale del detective Kyle Carter.

Un romanzo fatale: il cast del film

Protagonisti di questo secondo episodio del ciclo Cuori e delitti sono gli attori Victor Webster, Andrew Dunbar, Cory Lee, Danica McKellar, Bruce Boxleitner.

Streaming e tv

Dove vedere Un romanzo fatale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.