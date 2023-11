Un professore 2, location: dove è stata girata la seconda stagione

Dove è stata girata (location) Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann in onda il giovedì sera su Rai 1? Le riprese della seconda stagione sono iniziate a febbraio, a Roma. E si sono concluse a fine luglio. Le scene di classe sono state girate negli studi Videa di via Livigno, a Roma nord. L’esterno della scuola è il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di via Cavour, nel rione Monti, a pochi metri dal Colosseo. Alcune scene sono state girate alla Galleria Borghese, altre sul litorale, tra Aranova e Fiumicino.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto dove è stata girata (location) Un professore 2, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 23 novembre 2023; la sesta e ultima giovedì 28 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):