Un principe quasi azzurro: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 9 agosto 2022, va in onda Un principe quasi azzurro su Rai 1. Si tratta di una commedia romantica uscita nel 2013 con la regia di Philippe Lellouche. Di produzione francese, approda in prima serata anche su Rai 1. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo con la trama. La storia di Un principe quasi azzurro racconta di Jean-Marc, un uomo in carriera sulla 40ina che ha come unico interesse il proprio. Determinato a soddisfare ogni suo capriccio, cerca di non pensare troppo al bene altrui finché non incontra una donna. Il suo nome è Marie ed è il suo opposto. Si presenta sin da subito come una donna determinata, che lotta per la libertà e per il senso di giustizia. Jean-Marc non potrebbe essere più diverso da lei eppure tra i due scatta una scintilla, un’intesa romantica che li metterà a dura prova.

Un principe quasi azzurro: il cast del film

Ora che abbiamo analizzato la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Un principe quasi azzurro. Ecco l’elenco degli attori e i rispettivi personaggi:

Vincent Perez è Jean-Marc

Vahina Giocante è Marie Lavantin

Jacques Weber è Charles Valantin

Nicole Calfan è Mireille Lavantin

Streaming e TV

Dove vedere Un principe quasi azzurro in streaming e TV? Il film va in onda martedì 9 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.