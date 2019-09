Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2019: cosa succede nella puntata di domani, martedì

Un posto al sole è la più longeva e celebre fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, del resto, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile, dettato soprattutto dalla particolarità della soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo). Un posto al sole, infatti, non tratta esclusivamente temi rosa, ma allarga la sua sfera di interesse anche all’ambito sociale e alla cronaca nera, raccogliendo l’apprezzamento di un pubblico trasversale.

Ma cosa succede nella puntata di domani di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda martedì 24 settembre 2019.

Un posto al sole anticipazioni 24 settembre

Nella puntata di domani di Un posto al sole, martedì 24 settembre 2019, le sorelle Mia e Alex (Ludovica Nasti e Maria Maurigi) sono ancora alle prese con la loro delicata situazione familiare. Dopo il cambio di sesso il padre, che adesso si chiama Carla (Vittoria Schisano), vuole recuperare a tutti i costi il rapporto con la figlia più piccola.

Mia, allora, dovrà decidere cosa vuole fare. Nel frattempo la sorella, che come sempre cerca di prendersi cura di lei, deve avere a che fare anche con i problemi di cuore. Dopo il tradimento di Vittorio (Amato D’Auria), un’altra delusione è in arrivo per lei: la ragazza, infatti, scopre che Anita (Ludovica Bizzaglia) è stata nuovamente in radio. Come reagirà?

Nel frattempo, Mariella (Antonella Prisco) si trasferisce a casa di Guido (Germano Bellavia) con il piccolo Lollo: le cose, però, non andranno proprio come prevedeva la donna.

Le anticipazioni della puntata del 24 settembre di Un posto al sole, inoltre, raccontano che si parlerà anche della famiglia Rosato. Ci sarà infatti un grande scontro tra Fabrizio (Giorgio Borghetti), intenzionato a seguire il proprio cuore, e lo zio, che invece preme affinché i segreti della famiglia non vengano rivelati.

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.