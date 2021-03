Un piccolo favore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un piccolo favore (A Simple Favor), film del 2018 diretto da Paul Feig. La pellicola, con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2017 A Simple Favor di Darcey Bell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stephanie Smothers è una madre single vedova che gestisce un vlog di ricette. Emily Nelson è una dirigente di una compagnia di moda, il cui figlio Nicky frequenta la stessa scuola elementare del figlio di Stephanie, Miles. Emily e Stephanie diventano migliori amiche, organizzando giornate di gioco per i ragazzi. Sorseggiando Martini, si scambiano delle confessioni, in cui Stephanie ammette che da adolescente ha fatto sesso con il fratellastro Chris, ed Emily esprime la sua frustrazione per la mancanza di successo di suo marito, il professore inglese Sean Townsend, e la loro difficile situazione finanziaria. Emily ha un grave problema lavorativo e chiede a Stephanie di fare da babysitter a Nicky mentre Sean è a Londra per assistere la madre, con una frattura del femore. Dopo due giorni in cui Emily non risponde alle sue chiamate, Stephanie chiama il datore di lavoro di Emily, Dennis Nylon, e le viene comunicato che Emily è a Miami. Stephanie allora chiama Sean, che decide di avvertire la polizia. Stephanie quindi inizia ad indagare per conto suo: dato che Emily aveva detto sia a Stephanie che a Sean che odiava farsi fotografare, con uno stratagemma si intrufola nell’ufficio di Emily dove trova una sua foto, che usa per creare un poster di ricerca persone scomparse…

Un piccolo favore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un piccolo favore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Kendrick: Stephanie Smothers

Blake Lively: Emily Nelson

Henry Golding: Sean Townsend

Andrew Rannells: Darren

Linda Cardellini: Diana Hyland

Rupert Friend: Dennis Nylon

Jean Smart: Margaret McLanden

Bashir Salahuddin: det. Summervile

Ian Ho: Nicky Nelson

Joshua Satine: Miles Smothers

Eric Johnson: Davis

Dustin Milligan: Chris

Streaming e tv

Dove vedere Un piccolo favore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

