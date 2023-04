Un passo dal cielo 7: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Un passo dal cielo 7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quinta puntata in paese si tiene una rievocazione della Grande Guerra. Ovviamente l’idea è quella di mettere in scena una farsa in costume, che rievochi i fatti storici. Qualcosa, però, va storto. Un ragazzo viene colpito da una vera pallottola. Manuela e Vincenzo si concentrano subito sulle indagini per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto. Approfondendo la storia del giovane, capiranno che dietro c’è molto di più di quanto appare e coincide con dinamiche familiari molto dolorose.

Intanto, negli episodi della quinta puntata intitolati Radici e Rami, Nathan collabora sempre di più con la polizia. La vita privata di Huber si fa particolarmente contorta. La moglie, infatti, lo caccia di casa per motivi misteriosi. Carolina non se la passa meglio. La donna, infatti, deve fare i conti con l’inaspettato ritorno della ex di Vincenzo. Non solo, sarà anche alle prese con l’organizzazione di un matrimonio e con un segreto che farà davvero fatica a mantenere.

Un passo dal cielo 7: cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Un passo dal cielo 7, ma qual è il cast completo della fiction? Nella settima stagione, vedremo nuovi volti affiancare gli storici membri del cast come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti). Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Nappi: Enrico Ianniello

Gianmarco Pozzoli: Huber Fabriccetti

Giorgio Marchesi: Luciano Paron

Leonardo Pazzagli: Gregorio Masiero

Daniele Liotti: Nathan Sartor

Alessandro Bedetti: Mirko Sartor

Giulia Vecchio: Adele Sartor

Davide Tucci: Hans Christian

Giusy Buscemi: Manuela Nappi

Rocio Munoz Morales: Eva Fernandez

Serena Iansiti: Carolina Volpi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.