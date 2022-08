Un paese quasi perfetto: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, va in onda Un paese quasi perfetto su Rai 2. Il film è uscito nel 2016 con la regia di Massimo Gaudioso ed è la trasposizione francese di Un village presque parfait del 2014, che a sua volta ha tratto spunto da una pellicola canadese del 2003. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Un paese quasi perfetto è ambientato in un piccolo paesino della Basilicata dove vive una popolazione di ex minatori. Si tira avanti grazie al sussidio della Cassa Integrazione, siccome la miniera è stata chiusa tempo addietro a causa della creazione di un lago artificiale. Nessuno però si butta giù. Domenico, il sindaco, è convinto di poter aprire una fabbrica nel loro paesino e tutti i cittadini sostengono la sua iniziativa. Devono trovare un medico altrimenti non potrebbe esserci nessuna fabbrica e così trovano Gianluca Terragni, chirurgo estetico milanese. L’obiettivo è convincere il medico a restare al Sud.

Un paese quasi perfetto: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Un paese quasi perfetto. Di seguito ecco l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Fabio Volo: Gianluca Terragni

Silvio Orlando: Domenico Bonocore

Carlo Buccirosso: Nicola

Nando Paone: Michele

Gea Martire: Sebastiana

Maria Paiato: Rosaria

Miriam Leone: Anna

Antonio Petrocelli: Lodato

Streaming e TV

Dove vedere Un paese quasi perfetto in streaming e TV? Il film va in onda lunedì 22 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.