Un Natale per due: trama, cast e streaming del film

Un Natale per due è il film per la tv diretto da Giambattista Avellino, il primo prodotto da Sky Italia, e in onda su Tv8 la sera di Natale, il 25 dicembre 2020, dalle 21.30. La pellicola, del 2011, ricalca quella del 1987, Un biglietto in due. Vanta un cast d’eccezione, con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Ma qual è la trama? Di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Claudio è un “tagliatore di teste” cinico e donnaiolo che viene ingaggiato dal presidente di una società siciliana per licenziare gli operai inefficienti. Dopo un’attenta analisi, la sua scelta ricade sul timido Danilo poiché ritenuto troppo ingenuo. Terminato il lavoro Claudio deve tornare a Torino dalla sua fidanzata, ma a causa del maltempo tutti i collegamenti aerei e ferroviari vengono bloccati, quindi deve compiere il viaggio Catania-Torino in auto. Claudio deve infatti tornare in tempo per la vigilia di Natale, quando davanti ad amici e parenti dovrà annunciare il suo matrimonio.

All’uscita dall’azienda, Danilo involontariamente fa inciampare Claudio, gli versa addosso una bottiglia di spumante e lo investe con la sua auto; subito dopo Claudio tampona una volante della Polizia che gli sequestra la patente per guida in stato di ebbrezza. L’unica soluzione è compiere il viaggio con Danilo, che deve andare dai suoi genitori a Moncalieri per presentare la sua quasi-fidanzata.

I due partono a bordo della lussuosa Jaguar del manager. Danilo, giunto a Martina Franca (in provincia di Taranto) per raggiungere la quasi-fidanzata Carmen scopre il suo tradimento con un architetto locale. Il viaggio prosegue, e lungo la strada conosceranno due ragazze in difficoltà con l’auto, che soccorreranno e accompagneranno in hotel. Il donnaiolo Claudio ha puntato gli occhi su una delle due, Laura, con l’intenzione di passarci la notte, mentre Danilo, causa la sua buonafede e timidezza, non sa che fare, rovinando anche la notte del compagno di viaggio; tuttavia Danilo grazie alla propria sensibilità passerà la sua notte d’amore con l’altra ragazza, Gioia.

Dopo lunghe peripezie la mattina del 25 dicembre, secondo la trama di Un natale per due, i due arriveranno a Torino, ma Danilo per errore confesserà alla fidanzata di Claudio i ripetuti tradimenti del suo futuro marito. Claudio, rimasto solo, viene invitato da Danilo a trascorrere il Natale insieme a lui a casa dei genitori. Danilo gli rivela inoltre che tutto quello successo in azienda era stato causato dai dipendenti che avevano capito il ruolo di Claudio in azienda.

Al pranzo di Natale Claudio invita anche Gioia, la ragazza conosciuta in viaggio con cui Danilo ha trascorso la notte, e scopre che la sorella di Danilo è una bellissima ragazza. Il film si conclude con il rientro a Catania dei due, che tornano in azienda dove non avverrà più nessun licenziamento, anzi Danilo viene promosso responsabile dello Yoga aziendale contro lo stress lavorativo.

Un Natale per due cast

Tanti attori famosi in questa divertente commedia targata Sky del 2011 e in onda questa sera su Tv8. Tra i più importanti, Enrico Brignano e Alessandro Gassmann. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi:

Enrico Brignano: Danilo Patitò

Alessandro Gassmann: Claudio Colonna

Claudia Potenza: Carmen

Paolo Sassanelli: Architetto

Pino Caruso: Presidente

Chiara Francini: Gioia

Sandra Biondi: Laura

Cristina Serafini: Anna Longoni

Carlotta Lo Greco: Stefania

Roberto Nobile: padre di Danilo

Roberta Fiorentini: madre di Danilo

Caterina Misasi: ragazza sul traghetto

Elena Barolo: Giulia, assistente di Claudio

DJ Ringo: sè stesso

Streaming e tv

Dove vedere il film? Un Natale per due va in onda in prima serata come già detto su TV8 il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre 2020 alle ore 21:30. Per seguire il canale basterà sintonizzarvi al tasto 8 del telecomando.

