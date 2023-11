Un matrimonio mostruoso: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Un matrimonio mostruoso è il film in onda in prima visione su Sky Cinema questa sera, 6 novembre 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una divertente commedia diretta da Volfango De Biasi, con protagonisti tra gli altri Massimo Ghini e Paola Minaccioni. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Il film vede la strega Brunilde (Paola Minaccioni) e il vampiro Vladimiro (Massimo Ghini) alle prese con la scomparsa di Nando, il suocero di Adalberto (Cristiano Caccamo), morto sotto una colata di cemento armato a presa rapida. Questa tragedia ha riunito le due famiglie, quella umana di Luna (Emanuela Rei), figlia di Nando, e quella formata da mostri di suo marito Adalberto.

Tutti i parenti sono affranti dalla perita, ma non immaginano neppure lontanamente dove si trovi Nando, che non è finito nell’Aldilà, ma è in un lontano paradiso fiscale. L’unica persona a conoscenza della verità è sua moglie Stella (Ilaria Spada), abbandonata senza neanche il becco di un quattrino e con una serie di debiti, che la donna deve riuscire a saldare. Stella, alla ricerca di un modo per ripagare i vari buffi del marito, approfitta della crisi matrimoniale che intercorre tra il consuocero Vladimiro e la moglie Brunilde. Il suo intento è farsi spazio nel cuore del vampiro e scalzare la strega, ma quest’ultima è pronta a tutto pur di mettere in salvo il suo matrimonio secolare.

Un matrimonio mostruoso: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti grandi attori amati dal pubblico come Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Greg, Sara Ciocca, Vincenzo Sebastiani, Mattia Lucentini, Irene Girotti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimo Ghini: Vladimiro

Paola Minaccioni: Brunilde

Ilaria Spada: Stella/Sole

Ricky Memphis: Remo

Cristiano Caccamo: Adalberto

Paolo Calabresi: Zio Nanni/Isadora

Emanuela Rei: Luna/Luana

Maurizio Mattioli: Glauco

Elisa Di Eusanio: Monia

Greg: Dr. Frankenstein

Sara Ciocca: Salmetta

Vincenzo Sebastiani: Ivano

Mattia Lucentini: Hugo

Irene Girotti: Elfo

