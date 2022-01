Un matrimonio da favola: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un matrimonio da favola, film del 2014 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Daniele lavora presso un importante gruppo bancario a Zurigo, ma non spicca per doti d’intraprendenza e resta bloccato in un incarico secondario. Decide di sposare Barbara, la bella figlia del suo titolare, nonostante quest’ultimo non abbia la benché minima stima nei suoi confronti. Al matrimonio Daniele decide di invitare i parenti stretti, cioè la madre e uno zio ladro, ma anche i suoi vecchi compagni di scuola che non vede dai tempi del liceo. Infatti Daniele, Giovanni, Luca, Alessandro e Luciana erano amici inseparabili, ma hanno perso le tracce una volta finita la scuola: peraltro Daniele non era stato ammesso all’esame di maturità e da quel momento non ha più visto i ragazzi. Giovanni, che ai tempi del liceo era il leader del gruppo, non è diventato agente di borsa e lavora in un negozio di borse, è sposato con l’avvocato divorzista Paola e ha una relazione con la giovane commessa Sara, a cui tiene nascosto di essere sposato. Confidando sull’assenza di Paola al matrimonio, Giovanni chiede a Sara di accompagnarlo a Zurigo. Luca ha sempre detto di voler girare il mondo, ma si è ritrovato a fare la guida turistica a Roma. Alessandro è stato costretto dal padre a seguire la carriera militare e si occupa dell’addestramento delle nuove reclute: in realtà è gay e convive con Roberto, il suo compagno che vorrebbe facesse finalmente coming out. Luciana, l’unica femmina a partecipare al torneo di calcetto del liceo, ha avuto un infortunio che ha interrotto una promettente carriera nel calcio: si è innamorata del suo assicuratore Fabio, un uomo pedante che sopporta a mala pena e fa la casalinga, inoltre ha sempre avuto un debole per Alessandro, senza sapere che è omosessuale. Gli amici si ritrovano a Zurigo, ma non riescono a trascorrere il fine settimana insieme a causa di una serie di disavventure che colpiscono tutti e cinque.

Un matrimonio da favola: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un matrimonio da favola, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefania Rocca: Luciana Rivetti

Emilio Solfrizzi: Giovanni Guastamaglia

Adriano Giannini: Luca Maggi

Giorgio Pasotti: Alessandro Germani

Ricky Memphis: Daniele Baldini

Paola Minaccioni: Paola De Donno

Andrea Osvárt: Barbara Meyer

Ilaria Spada: Sara Farinacci

Riccardo Rossi: Fabio Rocchetti

Max Tortora: Nando Croce, lo zio di Daniele

Luca Angeletti: Roberto Astolfi

Stephan Käfer: Michael Timonov

Gabrielle Scharnitzky: Ludmilla Pitermev

Francesco Cataldo: Angelo Guerrini, il cerimoniere

Pia Engleberth: Brunella Mittelmach

Teco Celio: Casimiro Guallinetti

Roberta Fiorentini: Iole Capozzi

Streaming e tv

Dove vedere Un matrimonio da favola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.