Un’impresa da Dio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 19 maggio 2021, su Italia 1 va in onda Un’impresa da Dio (Evan Almighty), film del 2007 diretto da Tom Shadyac, spin-off di Una settimana da Dio del 2003. Morgan Freeman torna a interpretare Dio, mentre il ruolo del protagonista è affidato a Steve Carell, già tra gli interpreti secondari di Una settimana da Dio (dove Evan Baxter stesso, il personaggio di Carell, era l’antagonista del protagonista Bruce Nolan, interpretato da Jim Carrey). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex anchorman Evan Baxter, da poco eletto al Congresso degli Stati Uniti d’America, si ritrova la vita sconvolta quando Dio gli appare per affidargli una missione: costruire una nuova Arca, proprio come fece Noè. Inizialmente Baxter fa di tutto per non arrendersi alla prospettiva di costruire un’arca, anche per colpa delle cose negative che avrebbe portato al suo lavoro al Congresso, ma finalmente cede. L’aspetto di Evan comincia a somigliare sempre più a quello del “patriarca biblico”, grazie ad una miracolosa ricrescita di barba e capelli, e ad una tunica proprio come quella di Noè. Nonostante i problemi sul lavoro e con la famiglia causatigli dalla costruzione dell’Arca, Evan continua fino al giorno in cui Dio gli ha predetto l’alluvione. La polizia, sobillata dal capo del Congresso, che ha interessi nello sfruttamento economico di tipo illegale dei parchi e delle riserve naturali, arriva a casa di Evan per distruggere l’Arca. Dopo un breve temporale, tutti tornano a credere che Evan sia un pazzo, finché un’enorme diga, situata all’imbocco della valle, cede, inondando la valle e trasportando l’Arca fin davanti al Congresso; in quel momento Rita vuole entrare nell’arca e grida: “Prima le donne, andiamo!”. Infine Evan parla dello sfruttamento delle riserve naturali ai giornalisti, e il capo del Congresso risulta infine indagato.

Un’impresa da Dio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’impresa da Dio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steve Carell: Evan Baxter

Morgan Freeman: Dio

Lauren Graham: Joan Baxter

Johnny Simmons: Dylan Baxter

Graham Phillips: Jordan Baxter

Jimmy Bennett: Ryan Baxter

John Goodman: Capo del congresso Long

Wanda Sykes: Rita

John Michael Higgins: Marty

Jonah Hill: Eugene Tenanbaum

Molly Shannon: Eve Adams

Harve Presnell: Burrows

Ralph P. Martin: corriere

Ed Helms: Ed Carson

Streaming e tv

Dove vedere Un’impresa da Dio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 19 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.