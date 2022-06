Un giorno di pioggia a New York: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 24 giugno 2022, va in onda su Rai 3 Un giorno di pioggia a New York, un film romantico uscito nel 2019 e diretto da Woody Allen. La commedia punta su un cast stellare ed una trama in perfetto stile Woody Allen. Scopriamo di cosa parla.

Trama

Un giorno di pioggia a New York racconta di una coppia d’innamorati, Gatsby e Ashleigh, che arrivano a New York per lavoro. Ashleigh deve intervistare Roland Pollard, un regista che è entrato in una fase acuta di crisi. Per Gatsby non è un problema considerando che ama la grande mela, così decidono di trascorrere un weekend in città. Purtroppo l’intervista con il regista coincide con un mega party organizzato dai genitori benestanti di Gatsby. Il figlio non ha un buon rapporto con loro, hanno idee completamente opposte e non fanno che litigare. Quando arrivano a New York, Ashleigh prende appuntamento con il regista per l’intervista e quest’ultimo le svela che ha un grande scoop da darle. La ragazza a quel punto annulla il pranzo con il fidanzato e da quel momento tutto andrà storto.

Un giorno di pioggia a New York: il cast del film

Come già anticipato, questo film punta moltissimo sul giovanissimo cast, coinvolgendo nomi ben noti al grande schermo della generazione Z. Di seguito vediamo personaggi e rispettivi attori che popolano il cast di Un giorno di pioggia a New York:

Timothée Chalamet: Gatsby Welles

Elle Fanning: Ashleigh Enright

Selena Gomez: Chan Tyrell

Rebecca Hall: Connie Davidoff

Cherry Jones: signora Welles

Jude Law: Ted Davidoff

Diego Luna: Francisco Vega

Liev Schreiber: Roland Pollard

Kelly Rohrbach: Terry Ford

Will Rogers: Hunter Welles

Suki Waterhouse: Tiffany

Streaming e TV

Dove vedere Un giorno di pioggia a New York in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda venerdì 24 giugno 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film commedia in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa per TV.