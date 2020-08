Un fragile legame, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, arriva in prima tv su Rai 3 il film Un fragile legame, diretto da Adeline Darraux. La pellicola francese ha commosso il pubblico e la critica ed è tratta dal libro autobiografico di Judith Norman. Prodotto da Cinétévé per France 3, il film per la tv ha ottenuto anche due riconoscimenti al Festival des Creations Televisuelles di Luchon. Ma di cosa parla la trama? E chi vediamo nel cast?

Un fragile legame, la trama

Mina è una giovane ragazza etiope, è stata adottata dalla nascita da Judit e Lionel, una coppia già genitori. Mina ha avuto un trauma da piccola ma, nonostante ciò, cresce in tutta serenità circondata dall’affetto della sua famiglia adottiva. Quando però compie 13 anni, qualcosa cambia. Mina attraversa una crisi in fase adolescenziale e sente di aver perso la sua identità, si sente intrappolata in due mondi diversi, nessuno dei due la fa sentire realmente a casa. In pochi giorni, avverte una profonda gelosia nei confronti della sorella che la porta ad assumere atteggiamenti aggressivi, in più decide di mettere i genitori l’uno contro l’altro: così facendo la famiglia inizia a sfaldarsi. Quando poi la rabbia si trasforma in violenza, i genitori non sanno più cosa fare.

Un fragile legame, il cast

Chi vediamo nel cast di Un fragile legame? Mina, la giovane protagonista, è interpretata da Jessyrielle Massengo, mentre Judith la madre è Barbara Schulz. Il padre, Lionel, è interpretato da Thierry Godard. La sorella Elise è interpretata da Sophie Breyer, mentre Luce Mouchel interpreta Yolande.

Un fragile legame, dove vedere il film: in tv e in streaming

Come vedere il film Un fragile legame in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 5 agosto 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

