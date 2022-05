Un figlio di nome Erasmus: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, alle ore 21:25 su Canale 5 va in onda Un figlio di nome Erasmus, un film commedia diretto da Alberto Ferrari e arrivato nelle sale nel 2020. Le riprese si sono svolte parzialmente a Roma e anche in Portogallo a partire dall’estate 2019. Ma di cosa parla il film e chi vediamo nel cast? Di seguito tutti i dettagli.

Trama

Quando si è giovani e studenti è facile imbattersi in un’esperienza come quella dell’Erasmus ed è un elemento che hanno in comune i quattro protagonisti di questa storia. Sono trascorsi ormai 20 anni da quando Jacopo, Ascanio, Enrico e Pietro hanno viaggiato per il mondo e vissuto un progetto Erasmus in Portogallo. Da allora, le loro vite hanno seguito strade diverse. Eppure si riuniscono in seguito ad una tragica notizia che riguarda proprio quell’esperienza in Portogallo. Una donna, che all’epoca ha stregato tutti e quattro, è morta. E allora, nonostante le differenze di vita, i quattro protagonisti partono per Lisbona per presenziare al funerale. Nessuno di loro sa che la donna ha avuto una figlia, ormai ventenne, e che uno di loro è il padre.

Un figlio di nome Erasmus: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto qual è la trama del film, vediamo invece chi fa parte del cast di Un figlio di nome Erasmus. Si tratta di una pellicola italiana, per cui il cast vanta di nomi ben noti al grande e piccolo schermo, soprattutto nel campo della comicità. Di seguito vediamo gli attori e i relativi personaggi:

Luca Bizzarri: Ascanio

Paolo Kessisoglu: Jacopo

Daniele Liotti: Enrico

Ricky Memphis: Pietro

Carol Alt: Alexandra

Valentina Corti: Diletta

Filipa Pinto: Alice

Gabriele Carbotti: Wedding Planner

Andrea Bonella: Manager Brescia

Streaming e TV

Dove vedere Un figlio di nome Erasmus in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21:25 su Canale 5. La rete principale Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, così come al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire il live streaming bisogna accedere a MediasetPlay, sia tramite desktop che via app. In ogni caso è necessario effettuare login o registrazione.