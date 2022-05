Un figlio di nome Erasmus streaming e diretta tv: dove vedere il film

L’Erasmus è un’esperienza che unisce e arricchisce, ma talvolta può anche dividere. Sarà il caso dei quattro protagonisti di Un figlio di nome Erasmus? Il film, una commedia italiana, è diretto da Alberto Ferrari ed è uscito nel 2020. Ambientato sia in Italia che in Portogallo, dove poi si sono svolte le riprese, il film racconta di quattro amici che durante la loro gioventù hanno vissuto una bellissima esperienza in Portogallo. E, oltre a condividere l’Erasmus, Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro hanno avuto una cotta per la stessa ragazza. E, a distanza di vent’anni, sarà proprio lei a riunirli. Purtroppo la donna è morta, ma in occasione del suo funerale i quattro arrivano a Lisbona e scoprono che la donna ha avuto una figlia, ormai ventenne. Chi è allora il padre? Una domanda a cui sicuramente il film darà una risposta. Ma dove vedere Un figlio di nome Erasmus in diretta TV e live streaming? Di seguito tutte le informazioni necessarie.

In TV

Come già anticipato, il film va in onda giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21:25 su Canale 5. Per seguire in diretta televisiva la pellicola è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Mediaset, disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. In alternativa, chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105 del telecomando.

Un figlio di nome Erasmus streaming live

Ma non solo TV. Un figlio di nome Erasmus è disponibile anche in live streaming. Come fare è semplicissimo: vi interesserà sapere che potete accedere a MediasetPlay, la piattaforma gratuita messa a disposizione da Mediaset che consente di seguire in diretta tutto ciò che viene trasmesso in TV. Vi servirà effettuare una registrazione oppure un login tramite Facebook o Google, dopodiché scegliere la diretta che vi interessa. MediasetPlay si può utilizzare tramite desktop e via App.