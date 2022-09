Un’estate a Mykonos: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’estate a Mykonos, film tedesco (commedia) del 2022 diretto da Jophi Ries. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il poliziotto Nikos Sakalidis, che ogni tanto aiuta anche nella gestione del bed and breakfast di famiglia, si innamora di una turista tedesca di nome Jana Johannson, che si trova in vacanza a Mykonos con la madre Susanne. Il soggiorno delle due donne diventa particolarmente turbolento quando inaspettatamente incrociano il padre biologico di Jana, che vive su una barca ed è praticamente senza un soldo, ma la faccenda si complica ancora quando Jana trova sull’imbarcazione del denaro forse proveniente dal traffico di droga messicano, e Nikos è coinvolto in prima persona nell’arresto dell’uomo, che si dichiara innocente.

Un’estate a Mykonos: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’estate a Mykonos, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Valerie Huber

Daniel Rodic

Ann-Kathrin Kramer

Michael Fitz

Nina Kronjäger

Deniz Arora

Sarah Melis

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate a Mykonos in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.