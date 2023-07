Un cuore, due destini streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Stasera, martedì 18 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Un cuore, due destini, miniserie tv in sei episodi (due a settimana) di genere thriller. Si tratta di una produzione franco-belga, diretta dal regista Frank Van Passel. La serie, che nella versione originale si intitola “Enquête à coeur ouvert” (“Indagine a cuore aperto”), è ambientata nella rinomata località turistica francese Biarritz. E dietro una trama dalle tinte fosche nasconde temi molto delicati. Dove vedere Un cuore, due destini in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Un cuore, due destini streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un cuore, due destini, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima puntata andrà in onda martedì 4 luglio 2023; la terza e ultima martedì 18 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):